Um casal de gatos persa foi furtado em uma casa na cidade de Kaloré, na região do Vale do Ivaí, no Paraná, na manhã da última quinta-feira (14). Segundo a tutora, cada animal custou R$ 4 mil e eles têm as cores amarela e branco com preto.

A dona acionou a Polícia Militar (PM) após o crime, que aconteceu na Rua Durval Barazzo, no centro da cidade.

De acordo com a PM, um dos vizinhos da mulher relatou que viu um carro prata passando diversas vezes pela frente da casa onde estavam os gatos antes do furto acontecer.

Até o fechamento do Boletim de Ocorrências, a vítima ainda não havia conversado com o vizinho, mas iria falar com o homem na tentativa de encontrar a placa do veículo suspeito.