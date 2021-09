Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro da própria casa na manhã desta quarta-feira (1º), em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, com vários golpes de faca.

De acordo com a Polícia Civil, uma viatura da Polícia Militar foi até o local depois que um vizinho viu uma das vítimas pela janela.

“Um vizinho teria visto uma pessoa morta através da janela da residência, a Polícia Militar isolou o local, nos avisou, nós comparecemos, e quando acabamos entrando na casa encontramos outra pessoa morta”,

explica o delegado Helder Andrade Lauria.

Ainda conforme o delegado, a Criminalística, equipes da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Pato Branco já estiveram na residência para atender o caso. Além disso, já existem algumas informações sobre possíveis suspeitos, mas segundo a polícia, ainda é cedo para apontar autores do crime.

Por enquanto, um inquérito foi instaurado e as testemunhas estão sendo ouvidas. A Polícia Civil segue investigando o caso.