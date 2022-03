Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal foi executado a tiros na frente do filho de 4 anos, em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (30).

De acordo com a Polícia Civil, o homem e a mulher foram assassinados com tiros na cabeça e a suspeita é de que o duplo homicídio tenha acontecido após um desentendimento de contas, possivelmente relacionado a atividades criminosas.

Os suspeitos, que estavam em dois veículos, estão sendo procurados pelos policiais. Já a criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.