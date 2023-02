Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou um casal por estelionato praticado contra comerciantes, em Carambeí, região dos Campos Gerais. Os suspeitos enganavam as vítimas com o golpe do falso pix.

Conforme apurado pela PCPR, os criminosos realizavam diversos pedidos em comércios do município e enviavam o comprovante de pagamento por um aplicativo de mensagens. Porém, o dinheiro não chegava nas contas bancárias das vítimas por se tratar de comprovantes falsos.

“Durante as investigações, realizamos oitivas de testemunhas e levantamos informações que auxiliaram na identificação e localização dos indivíduos. Ambos não possuem passagens policiais e estão em à disposição do judiciário”, afirma a delegado Marcondes Alves.

O inquérito policial foi concluído pela PCPR e encaminhado à justiça.

Golpe do Pix

O golpe do pix acontece quando os estelionatários contratam serviços ou compram produtos, e, ao invés de pagarem na hora, programam a transferência para data futura. Em seguida, manipulam o comprovante de pagamento com aplicativos de edição de imagens para omitir o agendamento e enviam ao vendedor como se a transferência já tivesse sido feita.

Assim, os golpistas conseguem o produto, mas na sequência cancelam o agendamento e a vítima que já entregou o item fica no prejuízo, sem receber o dinheiro.

A PCPR orienta que as pessoas estejam sempre atentas a esse tipo de abordagem. As vítimas deste golpe devem registrar imediatamente o boletim de ocorrência, de forma online, através do site da PCPR, ou na delegacia mais próxima. As denúncias também podem ser feitas através do 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.