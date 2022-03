Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite desta quinta feira 16/03/2022/ por volta das 23hr 15 minutos a equipe do Policiamento Rodoviário da cidade de Ourinhos, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram SP 327- Rodovia Orlando Quagliato, km 13,500 um veículo Ford/Fiesta, placas do Mercosul, no sentido Capital interior deram sinal de parada para Condutor ,L.F.C.O .25 anos que estava com,M.F.C.A..S. 22 anos, esposa e uma criança de 2 anos) e, durante a vistoria, veícular localizaram localizou no porta malas e banco traseiro vários tabletes de maconha diante dos fatos o contaram que iriam levar as drogas da Cidade de Limeira SP para Medianeira PR e ganhariam 5 mil reais,diante dos fatos

Casal foi detido e conduzidos ao C.P.J. Plantão Permanente de Ourinhos. Onde autoridade de plantão Dr Fernando da Silva Freitas autoul os mesmos por tráfico de drogas aprendeu as drogas o carro o mesmo foi encaminhado para a cadeia Publica de São Pedro do Turvo SP

O menor (02 anos) que é filho do casal ficou aos cuidados do conselho tutelar de Ourinhos.

Foram apreendidos 184 tabletes de maconha, que após a pesagem totalizam 95,346 kg.

a mulher aguardará audiência de custódia pelo CPJ de Ourinhos.