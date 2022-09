Um idoso de 78 anos morreu na tarde desta quinta-feira (15) na BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná, após ser atingido por um carro em alta velocidade.

Uma câmera de segurança da rodovia flagrou o momento do acidente. O ciclista morreu no local com o forte impacto do atropelamento.

A vítima foi identificada por Francisco Alves de Lino e era morador da cidade de Apucarana. O corpo foi encaminhado ao IML.