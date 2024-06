Um ciclista de 48 anos morreu após bater de frente em uma motocicleta na BR-369, em Jataizinho, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas.

A colisão ocorreu no início da noite de sábado, por volta das 18h40, no km 125,9 da BR 369, perto da praça de pedágio. Segundo a PRF, uma moto que seguia de Assaí para Jataizinho atingiu o ciclista que vinha em sentido contrário, na alça de acesso à rodovia.

O condutor da motocicleta, um jovem de 23 anos, sofreu lesões leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que mostrou que ele não consumiu bebida alcóolica antes do acidente. Os bombeiros levaram o motociclista para o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.

Alça de acesso à BR-369 foi interditada para a realização da perícia (Foto: PRF)

O corpo do ciclista foi encaminhado para o IML de Londrina após liberação pela Pericia. Devido ao acidente, a o trânsito na alça de acesso à BR-369 foi interrompido até o fim dos trabalhos periciais.