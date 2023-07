Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente entre uma carreta bitrem e uma caminhonete deixou um motorista, de 39 anos, gravemente ferido, no km 183 da BR-373, por volta das 15h45 deste domingo (23), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete seguia no sentido Ponta Grossa/Curitiba perdeu o controle, colidiu com a guia de concreto que divide as pistas, cruzou a pista e colidiu a sua lateral direita com a lateral esquerda de um caminhão bitrem, que trafegava no sentido oposto.

Após a colisão, o condutor da caminhonete já sem controle do veículo, saiu de pista no sentido oposto ao que trafegava e em seguida colidiu com um semirreboque que estava parado às margens da rodovia.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros (SAMU) e encaminhado ao Hospital Regional em estado gravíssimo. O condutor do bitrem, não se feriu e realizou teste de etilômetro resultado negativo.