Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um entregador de pizza foi vítima de um golpe, enquanto trabalhava no final da noite desta sexta-feira (18), em Apucarana, norte do Paraná. O suspeito é um cliente que já teria trabalhado no restaurante.

De acordo com o relatório registrado pela Polícia Militar (PM), o funcionário foi até a casa do comprador e entregou o pedido. O homem pegou a maquininha e a devolveu com alguns comprovantes, dizendo ter passado o valor correto.

O motoboy voltou ao restaurante e, ao conferir, percebeu que o cliente havia tirado os extratos de compras anteriores e não fez o pagamento. O caso foi comunicado à PM, que registrou como estelionato, e a vítima foi orientada.

Não foi informado o valor do prejuízo.