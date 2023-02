Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma cobra-cipó foi resgatada na segunda-feira (20) pelo Corpo de Bombeiros de Maringá. A serpente venenosa foi encontrada enrolada dentro da roda de um carro na garagem de um prédio.

De acordo com os bombeiros, a dona do carro se preparava para sair da garagem quando viu a cobra indo em direção à roda. No momento do resgate, foi necessário o uso de água para que o réptil saísse do pneu do carro e fosse capturado. Após a captura, o animal foi solto em uma área próxima a um córrego.

A cobra-cipó

Também conhecida como cobra verde, a Philodryas olfersii pertence a família dos colubrídeos e é uma espécie sul-americana. No Brasil, os répteis são encontrados desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. As serpentes possuem coloração verde com uma faixa longitudinal de cor marrom, seguindo da cabeça até a cauda. Conhecidas como cobra-cipó ou cobra verde, a espécie atinge cerca de 1,5m de comprimento.