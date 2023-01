Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O motorista de um GM/Corsa ficou gravemente ferido após colidir frontalmente o veículo contra uma carreta. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17), no Km 31 da BR-153, em frente ao Posto Acaron, entre Santo Antônio da Platina/PR e Jacarezinho/PR.

A vítima ficou presa entre as ferragens do veículo, que ficou destruído. O resgate mobilizou equipes de socorristas da Econorte e do Corpo de Bombeiros dos dois municípios, e o motorista foi encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho.

O atendimento ao acidente causou lentidão no tráfego de veículos, que foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal.