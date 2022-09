Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista de 71 anos morreu no fim da tarde desta segunda-feira (5) após se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR-153, próximo a Jacarezinho/PR. A vítima conduzia uma Honda CBX 250, placa Mercosul, que colidiu frontalmente com uma Ford F1000, com placas de Marília-SP, no km 29 da rodovia federal.

O acidente aconteceu por volta das 17h50, próximo à ponte do Rio Jacaré. De acordo com as informações colhidas no local, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) realizava obras na rodovia e o trânsito fluía em meia pista, em sistema de cancela. O condutor da motocicleta seguia no sentido Jacarezinho a Santo Antônio e teria furado a cancela desobedecendo a sinalização, colidindo frontalmente com a caminhonete que seguia no sentido contrário.

O motociclista identificado como Luiz Antônio de Oliveira, a princípio seria morador de Santo Antônio da Platina. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente antes mesmo da chegada dos bombeiros e socorristas da Econorte. Na caminhonete viajavam o motorista e sua esposa, que está gravida. O casal não se feriu.

O motorista estava bastante abalado. Ele disse ao Tabajara Notícias que ainda tentou desviar para o acostamento, mas não foi possível evitar a colisão

Equipes da Policia Rodoviária Federal estiveram no local e orientaram o trânsito, que devido as obras e ao acidente teve congestionamento nos dois sentidos, chegando a mais de cinco quilômetros no sentido a Jacarezinho.

O corpo da vítima foi recolhido ao IML de Jacarezinho.