Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente na PR-218, em Nova Fátima/PR, no início da noite de quinta-feira (12).

O acidente aconteceu por volta das 18h20 e envolveu um Fiat Palio com placas de Nova Fátima – PR, e um Volkswagen Gol com placas de Santo Antônio do Paraíso – PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Palio seguia no sentido Nova Fátima/PR a Ribeirão do Pinhal/PR, e o Gol no sentido contrário. Ao atingir o km 114 + 300m, os dois veículos colidiram frontalmente.

O motorista do Palio, de 38 anos, e o motorista do Gol, de 59 anos, morreram no local. Os dois passageiros do Gol, de 19 e 20 anos, foram socorridos e encaminhados em estado grave ao hospital de Cornélio Procópio.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente