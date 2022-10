Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente de trânsito na DF-251, próximo a Santa Maria, matou uma criança de 9 meses e deixou seis pessoas feridas, na noite de sexta-feira (30/9). O bebê teve duas paradas cardiorrespiratórias e, mesmo após receber atendimento médico, não resistiu. Além dele, outras duas crianças, de 3 e 4 anos, ficaram feridas.

A ocorrência envolveu a colisão frontal entre um Renault Sandero branco e um Volkswagen Gol verde, por volta das 18h, na pista da Estrada Parque do Contorno (EPCT), sentido São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não deu detalhes sobre a dinâmica do acidente.

