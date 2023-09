Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão frontal entre um carro e uma moto terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (5), na PR-092, entre as cidades de Santo Antônio da Platina/PR e Barra do Jacaré/PR. O acidente aconteceu pouco antes das 15h, e envolveu um VW/Voyage, conduzido por um homem de 32 anos, e uma motocicleta Honda CG 125 KB Fan, pilotada por Davi Gasparini, de 57 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao motorista do Voyage, morador de Ponta Grossa/PR, que sofreu lesões, mas não precisou ser hospitalizado. Infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

O motorista de uma carreta teria testemunhado o acidente, e deve ser ouvido pela Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal, também atenderam a ocorrência.

Davi Gasparini completaria 58 anos em 18 de setembro. A notícia da tragédia abalou familiares e amigos da vítima, que morava no distrito de Monte Real em Santo Antônio da Platina/PR.