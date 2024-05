A queda de temperaturas prevista para esta semana no Paraná deve aumentar a demanda de acionamento de aparelhos de climatização para aquecer ambientes e do chuveiro elétrico, entre outros equipamentos que fazem uso intensivo da energia elétrica. Mas alguns hábitos podem ajudar a tornar mais eficiente o consumo residencial, favorecendo o controle da conta de luz.

Para isso, Marcelo Gonçalves Santos, engenheiro coordenador do Programa de Eficiência Energética da Copel, selecionou algumas dicas úteis para evitar o desperdício.

As recomendações começam pelo chuveiro, um dos aparelhos que representam uma parte considerável do consumo de energia elétrica ou outros tipos de insumos energéticos. “Nos dias frios a nossa tendência natural é demorar mais no banho para se aquecer, então é preciso muita atenção a isso. O cálculo de consumo da energia é feito pela potência do chuveiro, multiplicada pelo tempo em cada banho”, diz o engenheiro.

Além disso, é importante ajustar diariamente a temperatura do equipamento para economizar energia nos períodos em que o frio diminui. Outra dica importante que Santos ressalta é sobre estarmos sempre atentos com a segurança. “Quando há cheiro de queimado ou derretimento de cabos próximos às emendas é necessário chamar um especialista para fazer uma verificação na sua instalação interna”, afirma.

Com relação ao aquecimento de ambientes utilizando ar-condicionado e aquecedores, é necessário verificar se o local está bem isolado para evitar qualquer perda de calor. “Uma fresta pode causar uma perda significativa de calor, fazendo com que o aparelho trabalhe mais para manter a temperatura do ambiente controlada”, explica Santos.

Aproveitar a luz do sol durante o dia também é uma ação válida. “A economia varia de acordo com cada aparelho, mas a estimativa é de que haja uma redução de 1% a 3% no consumo de energia para cada grau de temperatura ajustado a menos no equipamento aquecedor”.

Marcelo Gonçalves Santos destaca ainda que, nos dias mais frios, é importante prestar atenção à geladeira, pois ajustar a temperatura corretamente pode ser uma boa oportunidade de economizar.

Confira as principais dicas elencadas pelo especialista para os dias de frio:

– Verifique diariamente o ajuste de temperatura do chuveiro e tome banhos curtos

– Para aquecer ambientes com menos perda de energia, mantenha portas e janelas fechadas sempre que possível

– Manter as cortinas abertas durante o dia para usar a irradiação solar como fonte de energia. E fechar à noite para ajudar na isolação do ambiente

– Neste período do ano a iluminação do sol dura menos horas. Prefira usar lâmpadas LED e apague as luzes que não estiverem em uso.

Confira a regulagem da geladeira, que agora pode gastar menos energia. Aproveite para checar a borracha da porta, se está vedando bem.

– Ao comprar novos eletrodomésticos, atente-se para a classificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em relação à sua eficiência. Também verifique o selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).