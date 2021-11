Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 72 anos foi encontrado morto, já em estado de decomposição, em uma chácara no bairro Jardim Coopagro, em Toledo, no oeste do Paraná. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (25).

De acordo com o relatório da Polícia Militar, os proprietários da casa cediam o local para o senhor, identificado como Jair dos Santos, e teriam sentido falta do homem ao chegarem na residência. O dono do terreno afirmou que, ao se aproximar da casa, ouviu o barulho do rádio ligado, e viu que a porta de entrada estava fechada.