Uma idosa de 64 anos, foi detida na tarde desta terça-feira (07), após ser flagrada cuspindo em manifestantes pró-Bolsonaro na Região Central de Cascavel, no Oeste do Paraná.Segundo o Capitão Astori, que estava à paisana nas manifestações, quando percebeu que essa mulher ia até algumas pessoas e fazia uma espécie de “exorcismo” com um terço enrolado em suas mãos, ofendendo os manifestantes. Em alguns momentos ela retirava a mascara e cuspia nas pessoas.

O Capitão então se deslocou até a mulher e pediu para que ela deixasse o local, já que os atos dela podiam se configurar crime contra a saúde pública e também por inconveniência, por causar tumulto. Ela não obedeceu e acabou gritando com o Capitão, que acionou a Polícia, que fez o encaminhamento da idosa até o Fórum.

Ela foi qualificada no fórum e depois liberada. Ela deve responder judicialmente sobre o caso.

