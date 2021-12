Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina/PR, capitão Marciano Corsini, apreendeu no início da tarde domingo (5) uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, de cor vermelha, placa de Uberlândia-MG, cuja documentação encontra-se irregular desde 2010.

O fato ocorreu por volta das 12h30 no cruzamento das rua Rio Branco e 13 de Maio, na área central da cidade. O Oficial estava de folga e suspeitou dos dois ocupantes da motocicleta nas imediações de um posto de combustíveis.

Durante a abordagem ao condutor (de 16 anos) e ao garupa nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Entretanto, em consulta ao sistema Sesp/Intranet (verificando a placa, número do chassi e do motor) não foi possível localizar a motocicleta. Em contato com Minas Gerais, Estado onde o veículo foi emplacado, constatou-se débitos administrativos desde o ano de 2010.