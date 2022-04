Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar, de Guarapuava, o Tenente Coronel Joas Marcos Carneiro Lins, foi destituído do cargo nesta quinta-feira (21). Joas havia assumido o comando do batalhão em novembro de 2021, em substituição ao Major Cristiano Cubas.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, a transferência do tenente coronel aconteceu em função do ataque registrado na cidade no último domingo (17), durante uma tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores em Guarapuava.

“A transferência foi uma decisão do Comando da Corporação, em face dos últimos acontecimentos e circunstâncias ocorridos em Guarapuava nos últimos dias”, justificou a PM.

A PM informou ainda que o novo nome à frente do 16º BPM se trata do Major Flavio Vicente Ferraz, que atuava como comandante da 8ª Companhia Independente (CIPM), em Irati, no Centro-Sul do Paraná. Não foi divulgado ainda para qual cargo Joas será transferido.

Até o momento, apenas dois suspeitos que estariam relacionados ao assalto foram detidos, e ambos foram liberados. Na situação, dois civis ficaram feridos sem gravidade e dois policiais militares foram baleados. Um deles, o cabo José Douglas Bonato, recebeu alta do hospital nesta quarta-feira (20). O outro policial, o cabo Ricieri Chagas, segue internado em estado gravíssimo no Hospital São Vicente.

Atualização

A assessoria da Polícia Militar informou que o Tenente Coronel Joas Lins passará a desempenhar a função de Chefe de Estado-Maior do 4° Comando Regional (CRPM), com sede em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

A troca foi anunciada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Coronel Hudson Leôncio Teixeira, anunciou nesta quinta-feira (21), por meio das portarias n° 265 e n° 266.

Tentativa de assalto em Guarapuava

Cerca de 30 criminosos invadiram a cidade de Guarapuava por volta das 22h deste domingo (17). Com o objetivo de assaltar uma empresa de transporte de valores, a quadrilha planejou a ação, rendeu reféns e bloqueou acessos do município.

Dois caminhões foram incendiados em frente a sede do 16º Batalhão da Polícia Militar. Com as chamas, os agentes não conseguiram sair do local. Além disso, os criminosos dispararam contra o batalhão e dois policiais foram baleados. Um deles foi encaminhado ao hospital em estado grave, após ser baleado na cabeça. Já o outro agente passou por uma cirurgia, pois foi atingido na perna.

Houve registro de um caminhão incendiado na BR-277, próximo ao KM 362, por volta das 22h30 deste domingo. Existe a suspeita que a ação tenha relação com o assalto a empresa de transportes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com as chamas, o trânsito na região ficou parcialmente bloqueado e um outro veículo chegou a colidir com o caminhão. Por volta das 5h10, desta segunda-feira (18), o tráfego foi totalmente liberado.