O Corpo de Bombeiros suspendeu, por volta das 20 horas desta segunda-feira (26), as buscas pelos dois jovens que desapareceram no mar de Matinhos, no Litoral do Paraná.

Segundo a corporação, o primeiro afogamento aconteceu por volta das 7h da manhã, na Praia Brava de Caiobá. Testemunhas informaram que a vítima se trata de um rapaz, de 18 anos, que submergiu logo após entrar no mar.

A segunda vítima de afogamento é um morador de Curitiba, de 21 anos. O sumiço aconteceu entre os balneários Gaivotas II e Junara. O chamado ocorreu por volta das 15h50 na orla e imediatamente os guarda-vidas deslocaram ao local.

Em ambos os casos, a busca ocorre com apoio do helicóptero da Polícia Militar.

As buscas devem ser retomadas no início da manhã de terça-feira (27).