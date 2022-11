Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, no Norte do Paraná, recebeu três famílias até esta sexta-feira (18) na tentativa de identificar o corpo encontrado esquartejado na estação de esgoto da Sanepar do município. Porém, ele ainda não foi reconhecido.

Além disso, a Polícia Civil (PCPR) tenta reconhecer a vítima por meio de um sistema que utiliza as digitais das mãos do corpo encontrado, mas demora, em média, três semanas para ser finalizado. Caso a pessoa em questão tenha nascido no Paraná, ou já tenha sido preso no estado, será possível identificá-lo, aponta o IML.

Um braço direito foi encontrado no dia 7 de novembro e o esquerdo no dia seguinte. O restante do corpo foi localizado no dia 11 de novembro, após chuvas na região o empurrarem até o final da tubulação, de acordo com o delegado João Reis. As investigações estão em andamento para saber o que houve, se foi um assassinato, um acidente de trabalho ou alguma outra possibilidade.