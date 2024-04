Uma criança foi baleada na cabeça na madrugada desta segunda-feira (22), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso foi registrado no bairro Oficinas, em uma loja de conveniências. A menina, de 10 anos, foi socorrida e levada ao Hospital da Criança.

De acordo com informações do portal A Rede, a menina estava no interior do estabelecimento, com o pai, quando dois suspeitos, de moto, passaram atirando. Um dos disparos atingiu a criança.

Criança baleada na cabeça

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram até o local, mas ninguém foi preso até o momento. A menina foi levada ao hospital em estado grave.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. A suspeita é de que os homens tinham como alvo outra pessoa que estava na loja de conveniências. A situação da criança baleada na cabeça segue sendo investigada para identificar a dupla.

Madrugada em Ponta Grossa

Ainda na madrugada desta segunda-feira em Ponta Grossa, um carro bateu em um meio-fio e foi parar em uma ribanceira. O acidente foi registrado no bairro Ronda. O Siate foi acionado, mas a vítima não estava mais no local.