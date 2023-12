Uma criança, de 3 anos e 8 meses, morreu em um acidente, na BR-369, em Uraí, no Norte do Paraná. O pai da vítima, que dirigia o veículo, teria perdido controle da direção ao tentar desviar de algo que estava na pista e o carro capotou.

O homem teve duas lesões e foi atendido por equipes do Siate e do Samu, com a presença do Samu aéreo. A mãe e a irmã do garoto não tiveram ferimentos e permaneceram conscientes.

A criança teve uma fratura exposta no braço e traumas na cabeça e no tórax. Foram 40 minutos de massagem cardíaca, mas o menino não resistiu aos ferimentos.

Não foi possível confirmar se o garoto estava na cadeirinha. A família viajava para Londrina.