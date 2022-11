Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 4 anos morreu afogada na noite desta sexta-feira (11), na cidade de Guaíra, Oeste do Paraná. Ela estava brincando perto de uma piscina quando caiu na água.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o menino estava em uma festa com familiares em uma residência na Avenida Thomas Zeballos quando caiu na piscina da casa, por volta das 19h30. A criança foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade por familiares, ainda com vida.

No entanto, com água nos pulmões, o menino não resistiu e morreu. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.