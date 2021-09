Uma criança de 9 anos esfaqueou o próprio pai para salvar a mãe de agressões físicas. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (9/9), em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No entanto, ao chegarem na residência, os agentes ouviram os pedidos de socorro da mulher, de 35 anos. Ela contou que o ex-marido pulou o muro da casa e ameaçou com uma faca.

O homem, um encanador de 39 anos, foi encurralado pelos policiais e foi desarmado. No entanto, a criança pegou a faca e acertou três golpes nas costas do pai. Segundo o testemunho da mulher e do menino, o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

A polícia deu voz de prisão ao homem, que teve apenas ferimentos leves. Como não pagou a fiança imposta, no valor de R$ 3 mil, o agressor foi levado para a cadeia local.

