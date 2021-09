Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil investiga o abandono de uma criança de 4 anos dentro de um carro, que aconteceu na noite deste domingo (19), no bairro Tatuquara, em Curitiba. Segundo Victor Menezes, delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o abandono da criança começou a ser investigado após a ocorrência de uma tentativa de homicídio dentro de um veículo em que ela estava com o pai.

A princípio o pai, que conduzia o veículo, teria levado duas facadas, uma na região do pescoço e outra no ombro, e conseguiu se salvar ao pular pela janela. No veículo estavam também, além da vítima e do autor, a filha, de 4 anos, a esposa do autor e mais um parente. Só que a criança foi encontrada sozinha no local da ocorrência.

“O inquérito já se inicia com uma investigação de um homicídio tentado, além disso verificou-se que a mulher da vítima estava no local. Apesar dessa informação, a criança foi encontrada desamparada na rua, motivo pelo qual o crime de abandono de incapaz também será avaliado” explicou o delegado.

A polícia pede para aqueles da área ou que sabem dos fatos entrem em contato por meio do disque denúncia anônima, pelo número 08006431121 e informe a motivação do crime e outras informações relevantes para a conclusão do caso. A filha foi entregue à família pela polícia.