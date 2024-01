Uma criança, de 6 anos, foi socorrida em estado grave após sofrer queimaduras em vias aéreas, na manhã deste sábado (6). Foi no Balneário Barra do Saí, litoral do Paraná, próximo da divisa com Santa Catarina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o escapamento de um carro explodiu durante a partida e a criança teria aspirado os gases. Com isso, ela teve queimaduras nas vias aéreas. A criança precisou ser entubada ainda no local.

Os Bombeiros acionaram o helicóptero Falcão 8 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que estava em patrulhamento pela orla de Guaratuba, para fazer o transporte da vítima. A criança foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, após ser estabilizada.