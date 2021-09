Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A travessura de uma criança de 4 anos acabou com mãe e filho ganhando carona às pressas da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira (16), em Londrina, no norte do Paraná. A criança quebrou o braço dentro da máquina de roupas e, com a demora da chegada do Siate, o jeito foi ir de viatura da PM até metade do caminho.

O caso ocorreu na Avenida Principal do bairro Jardim Flores do Campo. Conforme a PM, uma equipe circulava pelo bairro quando viu uma aglomeração de pessoas na rua. Ao chegar perto, moradores e uma mulher gritavam por socorro.