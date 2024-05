Uma criança ficou ferida em uma troca de tiros entre ciganos em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, na noite da última quarta-feira (1º).

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Rafael Guimarães, os suspeitos desceram de um carro branco e efetuaram os disparos. A família que recebeu o ataque revidou também com tiros. Além disso, as vítimas relataram ao delegado que a motivação é uma richa que surgiu no estado da Bahia, na qual outros familiares já teriam sido ameaçados e até mortos.

Guimarães também informou que a polícia abordou dois suspeitos de participarem do crime em Ourinhos, São Paulo. O carro usado no ataque a tiros foi localizado nesta quinta-feira (2) e estava com marcas dos disparos.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso como tentativa de homicídio qualificado.

A criança ficou ferida na troca de tiros entre os ciganos, assim como outra vítima dos disparos, mas tiveram ferimentos leves. Já outro suspeito foi internado em estado grave, transferido para Londrina e está em observação.

Assista ao momento que criança fica ferida em troca de tiros entre ciganos

https://www.instagram.com/reel/C6fERQDuNBL/?igsh=MTF2bmwxaG9uems1aQ==