Uma criança morreu em consequência de um grave acidente de trânsito envolvendo uma picape Fiat Strada e uma motocicleta na noite deste sábado (25) na PR-439, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com o tenente Eduardo Felipe Silva do Corpo de Bombeiros, a criança estava na motocicleta e chegou a ser socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. A condutora da motocicleta, que segundo informações obtidas pela reportagem seria mãe da criança que faleceu, também foi encaminhada ao pronto-socorro com ferimentos graves.

Ainda de acordo com o oficial do Corpo de Bombeiros, o motorista da picape fugiu do local da colisão sem prestar socorro às vítimas.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas pela reportagem e serão investigadas pelas autoridades competentes.