Uma criança chamou a atenção dos policiais militares de Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná (PR), após sair de casa e ir até a delegacia para denunciar que a mãe estava sendo agredida pelo padrasto na noite de sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal trabalha junto e ambos começaram a discutir já no trabalho. A vítima relatou que o companheiro ingeriu bebida alcoólica e usou drogas. Quando chegou em casa, o suspeito teria agredido a companheira com socos no braço, na boca e no olho.

A vítima contou aos policiais que o suspeito guardava uma arma de fogo. O objeto não foi encontrado, mas os policiais acharam fotos dele no celular carregando a arma. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Irati.