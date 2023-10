Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado estadual Aldino Jorge Bueno, Gugu Bueno (PSD), sofreu um acidente de trânsito na região de Alto Piquiri, noroeste do Paraná, na noite dessa sexta-feira (27).

A informação foi confirmada pela assessoria do deputado. O veículo em que Gugu Bueno estava se envolveu em uma batida com um caminhão, na PR-486.

O caminhão transitava no sentido contrário da pista em que estava o carro. Segundo a publicação no perfil do deputado, ele retornava de agendas na região quando o acidente aconteceu.

O carro sofreu perda total. Apesar da gravidade da batida, nem o deputado e nem a equipe dele se feriram.

Gugu Bueno é natural de Cascavel, no oeste do estado.