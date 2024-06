Um deslizamento deixou três trabalhadores soterrados em acidente grave em uma obra na manhã desta terça-feira (25). Caso aconteceu em uma propriedade rural de Rio Quieto, em Manoel Ribas, região Norte do Paraná.

Segundo informações do TNOnline, homens travalhavam em um buraco quando ocorreu o deslizamento de terra. Três pessoas estavam no local no momento do acidente, duas era possível visualizar e uma não.

Uma das vítimas ficou em estado grave, acabou sendo atendida pelo Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e encaminhada de helicóptero para um hospital da região. Os outros dois trabalhadores tiveram ferimentos moderados.

O subtenente Cleber Trova, comandante do Corpo de Bombeiros afirmou que situação era crítica. “Dois trabalhadores estavam soterrados até a cintura e conscientes. O terceiro, em estado mais grave, estava soterrado até o pescoço e corria risco de vida. Fizemos o isolamento da área para garantir a segurança e iniciamos o resgate das vítimas”.

Resgate do deslizamento foi complexo

“O trabalho foi realizado com a máxima urgência e cuidado. A terceira vítima, que estava em situação mais crítica, apresentava sinais de perda de consciência. Foi um resgate complexo, mas conseguimos retirar todos com vida”, completou o subtenente.

Viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros e um helicóptero do Samu acabaram sendo utilizados no resgate.