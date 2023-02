Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 44 anos, que trabalhava como diarista morreu após cair de seis metros de altura tentando limpar uma janela. O caso foi registrado na terça-feira (21), em Chapecó (SC).

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encontrou a vítima já sem vida no local. A corporação informou que a mulher sofreu traumatismo craniano.

De acordo com o portal ND+, a vítima estava trabalhando na casa e subiu no telhado para lavar as janelas pelo lado de fora. O proprietário do imóvel encontrou a mulher caída no chão e acionou os bombeiros.

O nome da vítima não foi divulgado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.