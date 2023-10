Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A diarista de 46 anos que desapareceu após pedir socorro para a família através de uma mensagem enviada pelo celular, foi encontrada nesta sexta-feira (13), a cerca de 600 km de casa. Moradora de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ela foi localizada em Umuarama, no Noroeste do Paraná, após procurar pelo pai, que reside na cidade.

De acordo com a filha da diarista, ela teve uma espécie de “surto/pânico”. “Pegou o ônibus e foi pra lá só com a roupa do corpo mesmo”, explicou a filha. O celular da mulher não estava com ela e, por isso, a família não tinha conseguido mais contato.

Apesar do susto, a diarista está bem e segura.