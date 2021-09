Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um DJ, de 46 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (3) suspeito de tráfico de drogas. Na casa do homem, localizada no Jardim Social, em Curitiba, a Polícia Militar encontrou mais de 30 pés de maconha. O DJ tentou argumentar que a droga era para consumo próprio, mas acabou revelando que, por causa da pandemia, com as baladas fechadas, ficou sem renda e acabou se envolvendo com o tráfico.

De acordo com informações da PM, o suspeito fez uma estufa na casa onde morava. No local, a droga também era preparada e vendida. O DJ, a princípio, teria feito sucesso nas pistas de dança de Curitiba, mas sem poder trabalhar, se viu diante de uma crise financeira, começou a plantar maconha e comercializar os entorpecentes. A polícia chegou até o homem após uma denúncia anônima. O suspeito foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.