Dois homens foram assassinados na tarde deste domingo (25), em um campo de futebol localizado no Jardim Menino Deus, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com a Polícia Civil, as informações preliminares apontam que os suspeitos estavam em um veículo e atingiram um homem que estava na calçada e outro que estava na churrasqueira do local. Ambos morreram na hora.

A perícia foi acionada no campo de futebol, assim como a Polícia Militar e também civil. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

A motivação dos assassinatos será investigada.