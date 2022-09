Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens foram mortos em uma festa, na noite deste domingo (4), na chácara Rancho, na BR-376, em Maringá. A polícia acredita que as vítimas foram baleadas durante uma troca de tiros.

De acordo com informações da polícia, um homem foi baleado três vezes logo após chegar à festa, pouco antes das 17h. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada, mas o homem já estava morto. Ele não havia sido identificado, já que não portava documentos e não foi reconhecido por ninguém da festa.

Policiais militares estavam no local do homicídio coletando informações quando receberam informações de que um Hyundai HB20 havia abandonado um corpo com marcas de tiro na rua Pioneiro Maurício Mariani, no Parque Itaipu.