Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um capotamento deixou duas pessoas feridas e matou outras duas em Iporã, no noroeste do paraná, na noite de sábado. O acidente foi por volta das 20h15 no quilômetro 513 da PR-272, no trecho entre Iporã e Francisco Alves.

Conforme o Batalhão de Polícia Rodoviária (PBRv), um Gol com quatro pessoas capotou na rodovia. A polícia não informou por qual motivo a condutora, de 46 anos, perdeu o controle da direção.

Das quatro pessoas no carro, a condutora, e mais uma passageira de 45 anos tiveram ferimentos leves. Elas foram conduzidas ao Pronto Atendimento de Iporã. Os outros dois passageiros, um idoso de 79 anos e uma idosa de 85 anos, morreram. Os corpos foram conduzidos ao IMl de Umuarama.