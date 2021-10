Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois jovens foram presos por tentativa de homicídio, no começo da noite desta terça-feira, 5, em Ourinhos. De acordo com a polícia, Valdir F. N. de 26 anos e Kauan P. M. M. de 20 anos “teriam agido em conluio para tentar matar o pedreiro Miguel A. T., ao agredi-lo fisicamente com socos e tijoladas, restando-lhe diversas lesões corporais”. O fato aconteceu por volta das 17h50, em um açude, às margens da rodovia Raposo Tavares (SP-270), no Jardim Josefina em Ourinhos.

A vítima, que mora na Rua Jorge Herkrath, no Jardim Josefina, precisou ser internada na Santa Casa de Ourinhos, onde permaneceu em observação. Já Valdir e Kauan, que também residem no Jardim Josefina, foram presos em flagrante e encaminhados à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde ficam à disposição da justiça.

Ainda segundo a polícia, a confusão aconteceu em meio a uma pescaria no açude. De acordo com a versão de Valdir, que também é pedreiro, ele pescava no açude, quando se desentendeu com Miguel, por causa de uma “ceva”. Miguel teria dito para Valdir que ele não poderia pescar no local e partido para cima de Valdir, o agredindo com um facão, desferindo golpes nas costas e na cabeça, deixando Valdir ferido. Valdir alega, que para se defender, pegou um tijolo e deu uma tijolada na cabeça de Miguel.

Mas quando os policiais chegaram no local, Valdir estava escondido num mato próximo e Miguel já estava com a cabeça enfaixada e foi atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Já Valdir também foi atendido pelo SAMU, mas não quis ir à UPA. Ele apresentava um corte na cabeça e uma vermelhidão nas costas.

Valdir e Kauan foram levados ao plantão da CPJ de Ourinhos e, após ouvir testemunhas e a própria vítima (Miguel), o delegado ficou convicto que Valdir e Kauan agiram com intensão de matar Miguel, com socos e tijoladas. O caso foi registrado como Tentativa de Homicídio.

