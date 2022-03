De acordo com o presidente da entidade, Fabio Aguayo, as flexibilizações são necessárias, mas a pandemia deu muitas lições e alguns hábitos podem ser adotados daqui para frente. “Até mesmo por uma questão de higiene e prevenção, é uma medida que não irá prejudicar nosso setor. Então, é salutar e precisamos manter o hábito. Nós não aprendemos quase nada com a Influenza e acredito que as boas práticas precisam ser mantidas”, disse.

Nesta sexta-feira (18), o governador Ratinho Junior disse, em entrevista à CBN Maringá, que a liberação do uso de máscaras também em ambientes fechados deverá ocorrer no estado do Paraná em 10 dias. “Claro, se continuar nesse mesmo ritmo aí, vamos dizer assim, da curva não tendo uma preocupação maior de aumento, nenhuma anomalia nesses próximos dias, a ideia é que a gente possa, na outra semana, daqui a 10 dias também liberar as pessoas da máscara em ambientes fechados”, disse.

Bares e restaurantes estão entre os setores que mais sofreram com a pandemia. Entre bandeiras laranjas e vermelhas, empresários foram obrigados a se reinventar para manter o funcionamento.

Com as flexibilizações, Aguayo lembra que o Brasil “não é uma ilha”, então alguns esforços precisam continuar. “A gente está vendo na China e Coréia do Sul a retomada da Covid-19, ainda não sabemos se é uma variante, então todo cuidado é bem vindo”, concluiu.