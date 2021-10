Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma tragédia envolvendo duas irmãs e um homem, de aproximadamente 32 anos, foi registrada neste domingo (3), em Rondon, no noroeste do Paraná. As meninas, que tinham 9 e 11 anos, estavam em um terreno próximo a PR-082 onde, devido às chuvas, formaram-se enormes poças de lama.

Enquanto estavam no local, que havia sido aterrado há pouco tempo, uma das garotas caiu em um buraco de lama. Na tentativa de tentar resgatar a irmã, a outra menina também entrou na poça. Porém, como o terreno estava com muita lama e água, as irmãs afundaram.

Um homem, que estava próximo, percebeu o acidente e logo entrou no buraco, porém, também se afogou. O Corpo de Bombeiros informou que o local com lama onde as vítimas entraram possui entre 2 e 4 metros de profundidade.

Os corpos foram encontrados, já sem vida, e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). No final da manhã desta segunda, os corpos das vítimas foram identificados.