O Paraná registrou duas mortes por afogamento, no primeiro dia de 2022. Um deles ocorreu em Guaratuba, no litoral, e outro em Diamante do Norte, no noroeste do Estado. Ambos foram no período da tarde.

Em Diamante do Norte, a vítima se afogou por volta das 15h no Rio Xibiu. O homem, de 40 anos, foi retirado da água por populares e, quando o Corpo de Bombeiros chegou, a vítima já estava em óbito.

No litoral, o afogamento ocorreu na Baía de Guaratuba, próximo à Praça dos Namorados. A vítima chegou a ser resgatada pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu.