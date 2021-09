Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Neste domingo (26), duas pessoas morreram após o carro em que estavam cair em um tanque com dejetos, com cerca de quatro metros de profundidade, em Santa Helena, no oeste do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da estrada rural e o carro caiu na esterqueira, que tinha cerca de um milhão de litros de dejetos.

O morador da casa viu peças de um carro flutuando na esterqueira e marcas de pneus no barranco, por isso, acionou os bombeiros com a suspeita de ter um carro no local.

Para identificação do veículo, parte dos dejetos foi tirada com bombas dos tratores.

Até a publicação desta reportagem, conforme os bombeiros, as vítimas não tinham sido identificadas, mas eram um homem e uma mulher.

Atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura com os maquinários e da Polícia Militar (PM).

A causa do acidente será apurada.

Os corpos serão levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu, também no oeste.