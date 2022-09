Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave acidente na PR-170, no perímetro urbano de Guarapuava, na tarde deste domingo (4). Dois carros, um Fiat Uno e um Gol, bateram de frente, no trecho próximo ao Jardim Patrícia. As vítimas fatais são um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 50 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, além das duas mortes, duas pessoas ficaram feridas: um homem, de 30 anos, teve ferimentos graves e foi levado pelo Samu ao Hospital Santa Tereza; e um jovem, de 20 anos, teve ferimentos moderados, foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Vicente.

Os corpos do homem de 30 anos e da mulher de 50 anos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve no local e orientou o trecho do acidente.