Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente em um trecho de curva depois do condutor do carro perder o controle da direção.

No local, na hora do acidente, por volta de 10h, chovia no local, conforme a polícia.

As duas vítimas, um homem e uma mulher, ficaram presas às ferragens do carro, com placas de Palotina. Elas não foram identificadas até a publicação desta reportagem.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a retirada dos corpos.