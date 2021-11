Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 21 anos jogou álcool e ateou fogo no próprio marido, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na manhã deste domingo (28). A briga quase terminou em morte. Não é primeira vez que colocam fogo na casa localizada na Rua Esther da Silva Florenzano, na Vila Sandra.

O dono da residência, Fábio Cordeiro, disse que a casa está alugada para o casal, e lamentou o incêndio causado pela briga.

“Infelizmente, está acontecendo isso pela segunda vez em menos de 10 anos. A gente sofre alugando a casa. Os vizinhos me avisaram que estavam colocando fogo na casa e veio um déjà vu. Não tem muito o que aconteceu lá dentro. Haviam duas pessoas na casa e uma saiu queimada”, disse.

Mesmo com toda a confusão, o dono brincou com a situação. “Segundo os vizinhos, as duas estavam brigando. Discussão forte e acabou nessa situação. Se o amor é bandido, ficou bandido demais. Botaram fogo e esquentou muito o amor”, comentou.

O jovem sofreu queimaduras leves e, fora de perigo, foi levado ao Hospital Evangélico. A jovem foi presa pela PM e levada à Delegacia da Mulher.