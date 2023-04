Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Assaltantes roubaram agência bancária em plena luz do dia em Laranjal, no Centro-Sul do Paraná, no fim da manhã de sexta-feira (31). A Polícia Militar informou que atende a situação na cidade, mas não repassou detalhes, já que as diligências ainda estão em andamento.

Imagens divulgadas mostram a ação dos suspeitos. No primeiro momento é possível ver um dos suspeitos parado próximo a porta do banco. Na sequência, mais dois envolvidos armados com armas longas, saem com um saco grande. Não foi informado o conteúdo. Eles fogem em um carro de cor vermelha com o capo preto.

” /> ” />

(Vídeo: Reprodução / Catve)

Leia a matéria completa, acesse Catve