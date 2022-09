Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Porteiro e zelador, Gilvane Batista Silva, de 42 anos, foi brutalmente agredido por um desconhecido no meio da rua, enquanto caminhava entre um de seus trabalhos e o outro, no final da tarde desta quinta-feira (22/9) no Parque Amazônia, região sul da capital de Goiás.

Vídeo de uma câmera de monitoramento mostrou o momento que o zelador uniformizado tentou correr, mas acabou caindo no meio fio. As imagens revelaram que um homem de cabeça raspada e short, atacou o funcionário caído com chutes e pisadas na cabeça.

“Naquele momento, imaginei que eu não sairia vivo de maneira alguma, porque ele estava com intenção de matar. Ele ia me matar”, relatou Gilvane ao Metrópoles.

